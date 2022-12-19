В Нижнем Тагиле в дни открытия новогодних елок ограничат продажу алкоголя

Запрет на спиртное принимается для обеспечения общественного порядка и безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 23 и 28 декабря ограничат продажу алкоголя. Такое постановление выпустила мэрия.

Согласно документу, купить алкоголь тагильчане не смогут 23 декабря 2022 года с 15:30 до 20:00. Ограничения коснутся квадрата шоссе Восточное - улица Ильича - Окунева - проспект Вагоностроителей.

Также спиртное не будут продавать 28 декабря с 16:00 до 20:00 в квадрате проспект Мира - улица Горошникова - Пархоменко - Карла Маркса. Такие меры принимаются для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Ранее продажу алкоголя запрещали в некоторых районах Нижнего Тагила летом, 12 и 13 августа во время празднования 300-летия города. Ограничения коснулись нескольких улиц.