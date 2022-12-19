Больше 2000 старшеклассников из Екатеринбурга посетили «Филармонические уроки»

Учащиеся приобщались к классической музыке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Свердловскую филармонию посетили 2500 учащихся десятых классов из Екатеринбурга. При этом, 89% учащихся сходили на «Филармонический урок» впервые. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

- В России нет подобных проектов. Поэтому, нам завидует вся страна. «Филармонические уроки» позволяют приобщать подрастающее поколение к классической музыке, – рассказал директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Сам проект стартовал еще в 2021 году. В то время, в нем участвовали 36 образовательных учреждений. В этом году, список школ расширился и теперь их 50.

«Филармонические уроки» проводятся при поддержке Минкульта Свердловской области, департамента образования, Кроме того, они стали частью культурной политики и осуществляют задачи в рамках национальных проектов «Образование» и «Культура». К 2023 году планируется подключить на «Филармонические уроки» уже 75 школ.