Кондукторы и водитель будут просить пассажиров пользоваться масками в салоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общественном транспорте Екатеринбурга вводят масочный режим. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города, пока он носит рекомендательный характер.

- Никаких официальных документов из Роспотребнадзора в Гортранс пока не поступало, - рассказали в мэрии. - Но они начинают работу с пассажирами самостоятельно. Кондукторы и водитель будут просить пассажиров пользоваться масками в салоне.

Ранее из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Роспотребнадзоре рекомендовали вернуть в Свердловской области масочный режим в местах массового пребывания, в общественном транспорте и в закрытых помещениях. Его, напомним, отменили в начале лета. Кроме того, санврачи сообщили о необходимости усилить дезинфекционный режим на объектах транспортной инфраструктуры.