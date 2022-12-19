Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Невьянске сироты получили квартиры только после вмешательства прокуратуры. В надзорное ведомство обратилась девушка, которой не предоставили жилое помещение, когда ей исполнилось 18 лет.

- Заявительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей в связи с лишением их родительских прав. Девушка была принята на учет в целях предоставления ей квартиры в связи с признанием закрепленного за ней жилого помещения не пригодным к проживанию, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Во время проверки сотрудники ведомства выявили еще подобные ситуации, когда сирот оставили без квартир. Прокуратура направила в Невьянский городской суд исковые заявления к министерству строительства и развития инфраструктуры и у жилищного строительства с требованием о предоставлении сиротам благоустроенных жилых помещений. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В декабре заявительница и еще пять сирот по искам прокуратуры получили благоустроенные квартиры в новостройке.