В Екатеринбурге из-за плохой погоды экстренно приземлились четыре самолета

Экстренно идти на посадку пришлось бортам, летящим из Нижнего Новгорода, из Санкт-Петербурга и из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за сложных погодных условий на запасной аэродром приземлились четыре самолета. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в аэропорту Кольцово.

Экстренно идти на посадку пришлось бортам, летящим из Нижнего Новгорода, из Санкт-Петербурга и из Москвы в Челябинск. Также сел самолет, выполнявший маршрут Москва-Курган.

- Рейсы в Челябинск уже отправились в пункт назначения, - отметили в Кольцово.

Ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 19 декабря. В МЧС предупредили о сильных осадках в виде мокрого снега и гололедице на дорогах.

А в Анталье почти на 20 часов задержали рейс в Екатеринбург. Самолет должен был приземлиться в столице Урала 18 декабря в 22:55. Однако теперь посадка ожидается только 19 декабря в 18:30.