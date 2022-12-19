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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:24

В Парке Маяковского рассказали, когда откроют летний Театр эстрады за 220 миллионов рублей

Открытие состоится во время празднования юбилея Екатеринбурга
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Летний Театр эстрады станет площадкой на праздновании юбилея Екатеринбурга

Летний Театр эстрады станет площадкой на праздновании юбилея Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний Театр эстрады в ЦПКиО Екатеринбурга откроют в разгар празднования юбилея Екатеринбурга. Как заявил директор Парка Маяковского Павел Зубакин, реконструкция площадки идет в хорошем темпе, и примерная дата открытия уже известна.

- Мы идем верной дорогой к цели. Предварительная дата открытия летнего Театра эстрады – 17 августа, в разгар празднования юбилея Екатеринбурга, - уточнил Павел Зубакин.

Летний Театр эстрады может получить статус символа глобальной реконструкции в парке. Это один из самых крупных и сложных объектов, который приводят в порядок.

Площадок такого уровня по оборудованию и вместимости в городе больше нет, считает начальник управления культуры в администрации Екатеринбурга Илья Марков. Общая стоимость проекта – 220 миллионов рублей.

До этого уже было известно, что летняя локация в Парке Маяковского станет одной из площадок во время празднования 300-летия Екатеринбурга. Летний Театр эстрады находился на реконструкции с 2021 года.