В Парке Маяковского рассказали, когда откроют летний Театр эстрады за 220 миллионов рублей

Летний Театр эстрады станет площадкой на праздновании юбилея Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний Театр эстрады в ЦПКиО Екатеринбурга откроют в разгар празднования юбилея Екатеринбурга. Как заявил директор Парка Маяковского Павел Зубакин, реконструкция площадки идет в хорошем темпе, и примерная дата открытия уже известна.

- Мы идем верной дорогой к цели. Предварительная дата открытия летнего Театра эстрады – 17 августа, в разгар празднования юбилея Екатеринбурга, - уточнил Павел Зубакин.

Летний Театр эстрады может получить статус символа глобальной реконструкции в парке. Это один из самых крупных и сложных объектов, который приводят в порядок.

Площадок такого уровня по оборудованию и вместимости в городе больше нет, считает начальник управления культуры в администрации Екатеринбурга Илья Марков. Общая стоимость проекта – 220 миллионов рублей.

До этого уже было известно, что летняя локация в Парке Маяковского станет одной из площадок во время празднования 300-летия Екатеринбурга. Летний Театр эстрады находился на реконструкции с 2021 года.