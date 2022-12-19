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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:01

Парк Маяковского заработал 180 миллионов рублей за год

Эту сумму в ЦПКиО потратили на преобразования
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Сумму озвучил директор парка

Сумму озвучил директор парка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парке Маяковского отчитались о доходах за прошедший 2022 год. В этом году, по словам директора ЦПКиО, в парке удалось заработать большую сумму относительно прошлого года.

- Парк самостоятельно заработал более 180 миллионов рублей, это очень для нас существенная сумма, которую мы смогли потратить на те преобразования, которые уже видны, - рассказал директор Парка Маяковского Павел Зубакин.

Часть средств были получены за счет внебюджетных поступлений. Так, в этом году появилось множество новых аттракционов, в том числе и обновленное колесо обозрения, улучшена лесная зона ЦПКиО, каток и зимняя горка.

Кроме того, вскоре в парке откроется лыжная база за четыре миллиона рублей. На двухэтажной лыжной базе помимо проката инвентаря и лыжного клуба разметят и событийную площадку с возможностью выпить кофе.