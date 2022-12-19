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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:58

Около 250 тысяч свердловских семей смогут получить единое пособие

Оно объединит выплаты шести категориям граждан
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Те семьи, которым уже назначены отдельные пособия, могут выбрать, продолжить получать их или оформить единое

Те семьи, которым уже назначены отдельные пособия, могут выбрать, продолжить получать их или оформить единое

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области порядка 250 тысяч семей смогут получить единое ежемесячное пособие. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Единое пособие начнет действовать с 1 января 2023 года. Оно объединит шесть существующих видов государственной поддержки. Оператором новой системы станет Социальный фонд России, созданный на основе пенсионного фонда и фонда социального страхования.

- C точки зрения оценки демографических показателей выходим на ориентир в 250-260 тысяч семей-получателей пособия. Важно, что мы создаем для них сквозное прозрачное пространство поддержки от 12 недели беременности до исполнения ребенку 17 лет, - объяснил министр социальной политики Андрей Злоказов.

При этом те семьи, которым уже назначены отдельные пособия, могут выбрать, продолжить получать их или оформить единое. Новая выплата объединит пособие беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.

Беременные, вставшие на учет до 12 недели, будут получать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Детское пособие составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер выплат будет утверждаться по результатам оценки нуждаемости.

Кроме того, изменится само заявление на получение пособия. В нем можно будет указать всех детей до 17 лет и запросить выплаты сразу на всех детей.