Под Екатеринбургом 68-летний мужчина скончался за рулем КАМАЗа

Бригада скорой медицинской помощи телесных повреждений связанных с ДТП не выявила Фото: УГИБДД Свердловской области

На 340 км трассы Пермь-Екатеринбург рано утром 19 декабря 68-летний мужчина - житель города Набережные Челны, скончался за рулем КАМАЗа. Его тягач обнаружили съехавшим с дороги.

- Предварительно установлено, что водитель, управляя седельным тягачом КАМАЗ по неустановленным обстоятельствам допустил наезд на препятствие с последующим съездом с проезжей части дороги. Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи телесных повреждений связанных с ДТП не выявила, констатировала смерть, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД Свердловской области

В ГИБДД в очередной раз просят водителей быть внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, следить за технической исправностью своих транспортных средств, избегать резких маневров, строго соблюдать требования дорожных знаков, следить за дорожной обстановкой и постоянно контролировать движение ТС. Также важно исключить управление в болезненном и утомленном состоянии.