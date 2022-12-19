Власти передали снегоходы свердловским манси

Всего в Ивдельском городском округе живут 137 манси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Свердловской области передали манси, живущим в поселках Бурмантово и Пакина, снегоходы. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- С помощью этого транспорта манси добираются от мест традиционного проживания до Ивделя и обратно, - говорится в сообщении.

В 2022 году правительство региона закупило два снегохода «Буран 4ТД» на удлиненной базе. Эта модель отличается надежностью и неприхотливостью. Всего за год на поддержку манси власти потратили около двух миллионов рублей.

Всего в Ивдельском городском округе живут 137 манси. 60 человек из них ведут традиционный образ жизни в лесу.

Покупка снегоходов со шлемами, лодок и моторов – это часть государственной программы по поддержке коренных малочисленных народов Севера. Также власти создают условия для отдыха детей, предоставляют меры соцподдержки и медицинскую помощь.