В Свердловской области техосмотр подорожает почти в два раза

Итоговые цены за техосмотр будут устанавливать сами пункты, предоставляющие услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области техосмотр машин подорожает почти в два раза. Об этом свидетельствует постановление правительства Свердловской области, подписанное губернатором Евгением Куйвашевым.

Так, техосмотр легковых машин, рассчитанных не больше чем на восемь мест, вырастет с 498 до 913 рублей. Для авто, предназначенных для перевозки грузов не более 3,5 тонн, стоимость увеличится с 498 до 999 рублей. А владельцы мототранспорта будут платить 321 рубль вместо 166 рублей.

Итоговые цены за техосмотр будут устанавливать сами пункты, предоставляющие услуги. Тариф повысится с 1 января 2023 года.

Напомним, в прошлом году в России начали работать новые правила прохождения техосмотра. Они должны были заработать раньше, но из-за пандемии сроки были перенесены. «Комсомолка» рассказывала о техосмотре автомобиля в 2022 году.