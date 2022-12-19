На трассе Екатеринбург-Североуральск загорелся автобус с людьми

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Североуральск утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с людьми. До приезда спасателей из салона эвакуировались 24 пассажира, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила в 09:45. Автобус горел на 108-м километре трассы.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что на площади 30 квадратных метров горит рейсовый пассажирский автобус, - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели смогли оперативно локализовать и ликвидировать пожар. Огонь тушили две единицы спецтехники и семь человек личного состава. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Информации о пострадавших нет. Пассажиры отправились к месту назначения попутным транспортом.

Ранее, марте, в Екатеринбурге на восьмом километре Московского тракта загорелся пассажирский автобус 012 маршрута. Пламя охватило 20 квадратных метров. В момент возгорания внутри были кондуктор и водитель.