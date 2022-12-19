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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:10

Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область вернутся морозы

В регионе ожидается похолодание до -20 градусов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА

В Свердловскую область в декабре неожиданно пришло потепление. Местами столбики термометров утром 19 декабря поднялись до +2 градусов. Однако долго такая теплая погода не продержится. Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область вернутся морозы, отступившие из-за средиземноморского циклона.

- Центр циклона пройдет по северу региона, и поздним вечером в тылу циклона на Средний Урал начнет поступать очень холодная воздушная масса с температурой на высоте 850 гПа до -20, - рассказал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

Он также отметил, что при смене погоды возможно усиление ветра до 13-15 метров в секунду.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко также отмечала, что пришедший циклон стремительно покинет Свердловскую область и температура воздуха опустится местами до -25 градусов. При этом, по ее данным, 22 декабря ожидается новая волна тепла.