В уральской глубинке женщина отравила мать возлюбленного

Дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Старобухарово 39-летнюю женщину обвиняют в том, что она отравила 68-летнюю мать своего возлюбленного. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Обвиняемая жила в доме на улице Зеленая вместе с возлюбленным и его мамой. По версии следствия, 6 февраля 2022 года женщина воспользовалась тем, что сожитель лежал в больнице. Она тайно наполнила бутылку из-под водки, которую они распили вместе матерью, смесью метилового спирта и ацетона.

- Женщина рассчитывала, что мать сожителя, злоупотребляющая алкоголем, данную жидкость выпьет, приняв ее за алкогольный напиток, - говорится в сообщении прокуратуры.

Затем обвиняемая уехала к своей матери в другой населенный пункт. Потерпевшая осталась дома одна. 8 февраля 2022 года пожилая женщина умерла от отравления метиловым спиртом и ацетоном.

Свердловчанку обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Дело передали в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.