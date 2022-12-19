В уральской глубинке женщина отравила мать возлюбленного

Дело передали в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В селе Старобухарово 39-летнюю женщину обвиняют в том, что она отравила 68-летнюю мать своего возлюбленного. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Обвиняемая жила в доме на улице Зеленая вместе с возлюбленным и его мамой. По версии следствия, 6 февраля 2022 года женщина воспользовалась тем, что сожитель лежал в больнице. Она тайно наполнила бутылку из-под водки, которую они распили вместе матерью, смесью метилового спирта и ацетона.
- Женщина рассчитывала, что мать сожителя, злоупотребляющая алкоголем, данную жидкость выпьет, приняв ее за алкогольный напиток, - говорится в сообщении прокуратуры.
Затем обвиняемая уехала к своей матери в другой населенный пункт. Потерпевшая осталась дома одна. 8 февраля 2022 года пожилая женщина умерла от отравления метиловым спиртом и ацетоном.
Свердловчанку обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Дело передали в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.