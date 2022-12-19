В Гордуме Алапаевска собираются решать вопрос об отставке мэра города Сайгида Билалова

Глава Алапаевска с сыном, раненым во время выполнения боевых задач СВО Фото: страница Сайгида Билалова «Вконтакте»

На этой неделе в Гордуме Алапаевска будут решать серьезный вопрос – о работе на посту главы города мэра Сайгида Билалова.

- Повестка заседания Гордумы была опубликована в Алапаевской газете. 22 декабря будет рассматриваться вопрос об удалении главы города в отставку, - подтвердили в аппарате Думы Муниципального образования город Алапаевск.

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» также подтвердил депутат городской Думы Алапаевска Сергей Подкорытов.

- В четверг на заседании Думы данный вопрос в повестке присутствует, - сказал Сергей Подкорытов. - Позиция большинства депутатов и населения - главу в отставку.

Сайгид Билалов стал главой Алапаевска в 2017 году. Ранее он был председателем Гордумы. В ноябре его сын получил ранение в зоне СВО.

- Во время выполнения боевых задач при участвии в СВО, Руслан попал под обстрел боевых беспилотников, - писал на своей странице «Вконтакте» мэр Алапаевска.

А накануне глава города написал на своей странице, что он снова проводил сына в воинскую часть, где будет решаться вопрос о его мобилизации.