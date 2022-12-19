В Екатеринбурге пациенты ГКБ №14 пожаловались на огромную очередь к терапевту

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге пациенты поликлиники ГКБ №14 пожаловались на огромную очередь к терапевту 19 декабря. По словам горожан, некоторым пациентам пришлось ждать приема на улице.

- Чтобы зайти в поликлинику и получить квалифицированную помощь врача, люди стоят на улице с температурой и симптомами ОРЗ (как минимум). Стоим час. В помещении столько же, чтобы зайти в кабинеты, - рассказала подписчица группы во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-службе ГКБ №14 «КП-Екатеринбург» сообщили, что скопление людей на улице наблюдается на момент открытия поликлиники.

- Очередь была всего 20 минут из-за того, что все по своему желанию пришли с утра, - рассказали в больнице.

Также там отметили, что из-за роста заболеваемости открыты боксы на двух этажах. Всего работает восемь кабинетов.

Напомним, 17 декабря жители Екатеринбурга пожаловались на очередь в больнице №23. Столпотворение организовалось из людей, приглашенных на диспансеризацию.