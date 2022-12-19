Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга устроили праздник для пациентов детского хосписа

Дети во время праздника приняли участие в мастер-классах по изготовлению елочных шаров и новогодних открыток Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и Александр Колесников устроили праздник для пациентов детского хосписа в историческом парке «Россия - моя история». Больше 70 ребят посмотрели представление с Дедом Морозом, Снегурочкой, а также другими сказочными персонажами и прочитали им стихи.

Дети во время праздника приняли участие в мастер-классах по изготовлению елочных шаров и новогодних открыток. Вместе с ребятами игрушку на елку сделал и Алексей Вихарев.

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

- Самое дорогое для каждого мамы и папы - это их дети, - рассказывает Алексей Вихарев. - К сожалению, иногда дети тяжело болеют, а в детском хосписе готовы оказать пациентам профессиональный уход, поддержать родителей, которые отчаялись и выбились из сил. Это очень важно.

Глава медфракции передал детскому хоспису благотворительную помощь - 1 миллион рублей.

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

- Чем можем, тем помогаем, - отметил Александр Колесников. - Пусть наш маленький вклад в празднование Нового года подарит кому-то радость, особенно детям, их родителям.

Кстати, это не первый раз, когда депутаты Алексей Вихарев и Александр Колесников помогают учреждению. В прошлый раз они пригласили к ребятам клоуна и передали сотрудникам хосписа шприцы, перчатки, бахилы, а также многоразовые пелёнки, которые сшили для маленьких пациентов на заказ.