В Турции почти на 20 часов задержали рейс в Екатеринбург

Рейс выполняет авиакомпания Southwind Airlines Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анталье почти на 20 часов задержали рейс в Екатеринбург. Это следует их данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет должен был приземлиться в столице Урала 18 декабря в 22:55. Однако теперь посадка ожидается только 19 декабря в 18:30. Рейс выполняет авиакомпания Southwind Airlines. На момент публикации получить комментарий перевозчика «КП-Екатеринбург» не удалось.

Ранее в Екатеринбурге на 22 часа задержали рейс авиакомпании Azur Air на Пхукет. Пассажиры должны были улететь 12 декабря в 23:15 по местному времени. Однако вылет перенесли 13 декабря на 21:15 по местному времени. В авиакомпании объяснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.

Кроме того, пять часов своего вылета пришлось ждать пассажирам рейса Москва-Екатеринбург. Борт задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет должен был подняться в воздух 11 декабря в 21:30, а взлетел только в 02:34.