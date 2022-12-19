У Оперного тетра в Екатеринбурге установили знаменитые абажуры

Абажуры появились на двух фонарях на проспекте Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у Оперного театра на фонари установили знаменитые абажуры. Их создал художник Тимрфей Радя. Процессом установки он поделился в соцсетях.

Абажуры появились на двух фонарях на проспекте Ленина между корпусом УрФУ и театром. Они появляются на центральной улице города каждый год перед новогодними праздниками. Это уже 11 раз, когда художник размещает украшение.

Прошлой зимой Тимофей Радя повесил абажуры в ночь на 31 декабря. А 10 декабря 2022 года в парке Маяковского в Екатеринбурге зажгли огни на праздничной 20-метровой елке. Также светящимися гирляндами и игрушками украсили главную аллею парка.