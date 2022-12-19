20% опрошенных хотели бы получить новую профессию от Деда Мороза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 35% жителей хотели бы попросить у Деда Мороза повышения зарплаты. К такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru по итогам опроса.

Интересно, что чаще всего получать больше денег за свою работу мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом. Еще 20% опрошенных от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию.

- Чаще всего жители региона мечтают освоить ИТ-сферу (42%). Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 16%, искусство, логистику, финансы и медицину - по 8%, юриспруденцию - 5%, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Также опрос показал, что по 12% свердловчан загадали бы Деду Морозу развитие компетенций в текущей профессии и признание в текущей специальности. Кроме того, 8% хотели бы получить обучение дополнительной профессии и 4% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности. Еще 8% затруднились ответить.