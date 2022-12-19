В Полевском пропал 43-летний мужчина

Мужчина ушел из дома и не вернулся Фото: ЛизаАлерт

В Полевском пропал 43-летний Сергей Невчук. Он ушел из дома 16 декабря и не вернулся. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Был одет в красную куртку, белую рубашку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, черную шапку, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Если вы знаете, где может находиться Сергей, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Напомним, 18 декабря в Екатеринбурге найден мертвым пропавший 14-летний школьник. По предварительным данным, мальчик погиб от обморожения.