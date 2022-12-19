На трассе Екатеринбург-Тюмень «девятка» влетела в иномарку и загорелась

В ДТП пострадал 59-летний житель Камышлова Фото: УГИБДД Свердловской области

На 69 километре трассы Екатеринбург-Тюмень днем 18 декабря «девятка» влетела в иномарку и загорелась. Водителя отечественной легковушки доставили в больницу с переломом ноги.

- По предварительным данным, 59-летний житель Камышлова, управляя автомобилем ВАЗ 2109, выбрал скорость, несоответствующую погодным условиям, вследствие чего не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения , где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry, после чего «девятка» воспламенилась, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки в аварии не пострадал. Во время ликвидации последствий ДТП автоинспекторы ограничивали движение транспорта на участке трассы.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что во время движения необходимо учитывать погодные условия и дорожную обстановку.