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НовостиОбщество18 декабря 2022 18:03

В понедельник столбики термометров в Екатеринбурге поднимутся до +2

Ожидается мокрый снег
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В понедельник будет облачно с прояснениями

В понедельник будет облачно с прояснениями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге неожиданно начнется со слишком теплой погоды. Как сообщают синоптики, в ночь с 18 на 19 декабря ожидается не меньше -4 градусов Цельсия. А вот днем в понедельник столбики термометров покажут уже 0...+2 градуса Цельсия.

- Будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой и мокрый снег, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Уже во вторник днем температура вернется к более привычным зимним цифрам и опустится до -13 градусов Цельсия. В среду же днем ожидается -15...-17 градусов Цельсия.