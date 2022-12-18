В Заречном полиция нашла неадекватного мужчину, бросавшегося под колеса машинам

Неадекватное поведение мужчины записал на камеру мобильного телефона прохожий Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

Жуткое видео, снятое очевидцем в Заречном, распространилось сегодня, 18 декабря, по социальным сетям. На записи видно, как на проезжей части некий мужчина в буквальном смысле бросается под проезжающие мимо машины. Один из автомобилей отбросил его в сторону, после чего остановился.

- Он сам, я все заснял. Он всем под колеса кидается, - крикнул автор видео перепуганному водителю, вышедшему из машины. - Какого... к людям под колеса кидаешься? Дурак...

О неадекватном поведении мужчины очевидцы сообщили в полицию.

- Сообщение о странном поведении гражданина на проезжей части поступило в ОВД Заречного в 11.20, - прокомментировали в пресс-службе МО МВД Заречного. - Сотрудники полиции установили личность гражданина на распространенном видео. Это местный житель 1972 года рождения. Со слов родственников, он самостоятельно вернулся домой.

По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством. Решается вопрос о его помещении в лечебное учреждение.