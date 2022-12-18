Под Арамилем поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четвертом часу дня на перегоне станций Арамиль-Бобровка произошло ЧП. Железнодорожный состав сбил 20-летнего жителя Арамиля. - По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном для этого месте, - сообщают в Уральской транспортной прокуратуре. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина погиб на месте. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.