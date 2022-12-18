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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 15:06

Под Арамилем поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четвертом часу дня на перегоне станций Арамиль-Бобровка произошло ЧП. Железнодорожный состав сбил 20-летнего жителя Арамиля. - По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном для этого месте, - сообщают в Уральской транспортной прокуратуре. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина погиб на месте. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.