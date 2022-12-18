Екатеринбуржца, похитившего электросамокат и велосипед, обязали отработать 400 часов

Велосипед был похищен с велопарковки на улице Восточной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском суде Екатеринбурга на скамье подсудимых оказался 32-летний местный житель. Мужчина обвинялся в том, что украл с велопарковок электросамокат и велосипед.

- 12 сентября, находясь около магазина по улице Декабристов, он перекусил заранее приготовленными кусачками трос, которым был пристегнут электросамокат <...> и тайно похитил указанное имущество, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

Стоил электросамокат 37,4 тысячи рублей. Девять дней спустя, находясь у проходной завода на улице Восточной, вместе с неустановленным подельником он перерезал болторезом трос и похитил с велопарковки велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к 400 часам обязательных работ. Также он должен будет возместить ущерб потерпевшим.