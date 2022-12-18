Жителя Кировграда, нашедшего в лесу коноплю и устроившего наркопритон, могут лишить свободы на 10 лет

Полиция нагрянула домой к мужчине в конце октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде на скамье подсудимых скоро окажется 48-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он хранил дома коноплю и угощал ею тех, кто приходил к нему в гости.

- По версии следствия, обвиняемый в августе 2022 года в лесополосе обнаружил и в целях личного употребления собрал дикорастущее растение — коноплю. В дальнейшем он привез его к себе в квартиру, - прокомментировали в прокуратуре Свердловской области. - С июля по октябрь 2022 года он более двух раз предоставлял вышеуказанную квартиру для потребления частей растения - конопля, содержащих наркотическое средство, наркозависимым людям.

Также в августе обвиняемый у себя дома устроил знакомому целую лекцию об употреблении конопли, чтобы уговорить его принять наркотическое средство. Тот поддался на уговоры. А в октябре в квартиру нагрянули сотрудники полиции. В притоне они обнаружили более 100 грамм запрещенного вещества. Свою вину мужчина признал. Теперь по статье ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере) ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф - до 500 тысяч рублей.