Житель Арамиля выжил после того, как его сбил поезд

Сотрудники полиции организовали проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники транспортной полиции выясняют, что стало причиной серьезной травмы у 29-летнего жителя Арамиля. По предварительной версии, в субботу в седьмом часу вечера его за плечо зацепил поезд, когда молодой человек шел вдоль железнодорожных путей у перегона Арамиль-Седельниково. Именно туда пострадавшему была вызвана скорая помощь. - Житель Арамиля был доставлен в одну из поликлиник Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести, - прокомментировали в Управлении транспортной полиции МВД по УрФО. - Какое именно было травмирование пока ну установлено. Проводится проверка.