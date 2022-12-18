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НовостиОбщество18 декабря 2022 10:38

МЧС продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до 19 декабря

Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Непогода продлится и в понедельник, 19 декабря

Непогода продлится и в понедельник, 19 декабря

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшие два дня в Свердловской области автомобилистам следует дважды подумать, прежде чем отправляться куда-то в дальнюю поездку. Непогода задержится на Урале дольше, чем ожидалось. В МЧС продлили штормовое предупреждение до 19 декабря.

- Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, - предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области. - При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки.

О происшествии можно сообщить в МЧС по номеру «101». Также можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб «112».