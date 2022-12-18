Полиция задержала грабителя, жертвой которого стала женщина на улице Восточной

В полиции ищут и других возможных жертв рецидивиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 62-летняя женщина. Она пожаловалась, что на улице Восточной кто-то отнял у нее телефон за 15 тысяч и убежал во дворы. - Сыщики уголовного розыска изобличили и задержали подозреваемого в хищении смартфона гражданина, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Им оказался ранее судимый за имущественное преступление житель Екатеринбурга. Он дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что похищенное устройство успел сбыть скупщикам за вознаграждение. Теперь за «грабеж» ему грозит до семи лет лишения свободы. В полиции тем временем принимают меры, чтобы найти похищенный телефон. Помимо этого они ищут и других возможных жертв злоумышленника.