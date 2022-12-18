В Екатеринбурге второй день ищут пропавшего 14-летнего школьника

Школьник пропал в субботу, 17 декабря

Как сообщают в поисковом отряде «Прорыв», в Екатеринбурге в Октябрьском районе пропал 14-летний школьник. Это случилось в субботу, 17 декабря. Мальчика зовут Даниилом Семеновым.

- На момент пропажи был одет в черную куртку с логотипом «Nike», кофту-худи серого цвета с логотипом «Levi’s», темно-синие джинсы, кроссовки светло-коричневого цвета с подошвой белого цвета, - сообщают в поисковом отряде «Прорыв». - Особые приметы: носит очки с диоптриями.

В отряде уточнили, что розыском школьника занимается отдел полиции №7. Тот, кто знает, где находится подросток, может позвонить в полицию по телефону +7(343)356-42-07. Также можно позвонить координатору поиска отряда «Прорыв» по номеру: 8-962-31-655-42. Добавим, что в воскресенье днем волонтеры объявили сбор на поиск в городе и в лесу.

- Время сбора: 12:00, далее нон-стоп, - уточняют в отряде «Прорыв». - Место сбора: Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54.