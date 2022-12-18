В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома трех человек

Людей вывели через задымленный подъезд с помощью спасательных устройств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В шестом часу утра в Нижнем Тагиле на улице Окунева загорелся четырехэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже. К месту ЧП прибыли три пожарные машины и девять сотрудников МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасены три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших нет, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площадь в два квадратных метра и был потушен в течение двух минут.