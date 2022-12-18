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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 5:35

В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома трех человек

Среди них был один ребенок
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Людей вывели через задымленный подъезд с помощью спасательных устройств.

Людей вывели через задымленный подъезд с помощью спасательных устройств.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В шестом часу утра в Нижнем Тагиле на улице Окунева загорелся четырехэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже. К месту ЧП прибыли три пожарные машины и девять сотрудников МЧС.

- Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасены три человека, в том числе один ребенок. Пострадавших нет, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площадь в два квадратных метра и был потушен в течение двух минут.