МЧС Свердловской области выпустило экстренное предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Свердловской области призвали неопытных водителей отказаться от поездок из-за непогоды.

- Автолюбителям, особенно не имеющим достаточного опыта вождения, отказаться от поездок на личном транспорте. Дальние поездки - в другие города и регионы перенести на более благоприятное время, - обратились к свердловчанам в УГИБДД по Свердловской области.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что в условиях непогоды и неудовлетворительного состояния дорог водителям следует двигаться с пониженной скоростью, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, а также исключить обгоны.

Сотрудники ГИБДД будут патрулировать трассы и будут готовы оказать помощь участникам движения. О непредвиденной ситуации на дороге сообщайте по телефону 112.

Напомним, МЧС Свердловской области выпустило экстренное предупреждение на 18 декабря. На регион надвигаются снегопады. На дорогах ожидается гололедица.