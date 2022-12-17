Жители Екатеринбурга за сутки отдали мошенникам больше 2 млн рублей

На пострадавших было оказано психологическое давление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга за сутки отдали мошенникам больше 2 миллионов рублей. Одной из жертв аферистов стала фельдшер одной из городских больниц. Злоумышленники убедили медицинского работника оформить несколько кредитов на общую сумму 543 тысяч рублей.

- Потерпевшая сообщила о том, что ей позвонили неизвестные и под видом «банковских специалистов» сообщили о том, что злоумышленники якобы взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуг» и оформили несколько кредитов. Женщину убедили оформить «зеркальные» займы и перевести их на «безопасные» счета, который ей укажут, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

По аналогичной схеме мошенники убедили экономиста одного из уральских ВУЗов перевести на «безопасный» счет 800 тысяч рублей личных накоплений, а ведущего инженера-конструктора одного из уральских предприятий - 710 тысяч рублей кредитных средств.

Все они ранее слышали о подобных схемах обмана из СМИ или от знакомых и родственников. Однако, как отмечают сами пострадавшие, на них было оказано психологическое давление путем угрозы потери денег.