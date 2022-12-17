В Екатеринбурге вынесли приговор организатору нарколаборатории

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский суд Екатеринбурга вынес приговор участнику преступной группы, организовавшей нарколабораторию в конце 2019 года в подвале жилого дома.

- Данная нарколаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием для производства наркотического средства - мефедрон, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Сотрудниками правоохранительных органов изъяты многочисленные емкости с веществами и лабораторное оборудование.

Осужденный вину не признал. Однако стороной государственного обвинения суду представлены доказательства его причастности к производству наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта.

Мужчина признан виновным по пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в крупном размере) и по п. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере). Суд приговорил его к 13 годам лишения исправительной колонии строгого режима.

Материалы в отношении остальных участников организованной преступной группы выделены в отдельное производство.