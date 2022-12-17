Очередь образовалась из желающих пройти диспансеризацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на очередь в больнице №23. Столпотворение организовалось из людей, приглашенных на диспансеризацию.

- Как это по-русски: детей распустить по домам в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа, а взрослых собрать толпой на диспансеризации в учреждении с вирусами, - рассказала читательница E1.RU.

В больнице №23 изданию подтвердили, что в медучреждении проходит диспансеризация. Также там отметили, что на входе в поликлинику организован санитарно-пропускной пункт - пациенты с признаками ОРВИ не пропускаются и направляются в отделение неотложной медицинской помощи.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Екатеринбурга смогла пройти углубленную диспансеризацию только после жалобы главврачу.