В январе 2023 года лучшие открытки будут представлены на онлайн-выставке Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбургской епархии проходит фестиваль Рождественского письма-открытки «Вифлеемская звезда».

Конкурс проводится для воспитанников образовательных учреждений, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, проходящих лечение в детских лечебных учреждениях со всего региона. Ребята совместно с педагогами создают открытки, пишут письмо-благодарность Господу Богу за прожитый год и поздравительное рождественское послание воину Российской армии.

- Открытка может быть выполнена в любой технике. Но есть одно обязательное условие: внутри открытки на левой стороне ребенок пишет о том, как у него сложился уходящий год, за что бы он хотел поблагодарить Бога, а на правой стороне - поздравления и свои слова поддержки для воина, участвующего в специальной военной операции, - рассказала координатор конкурса, сестра милосердия Елена Борщик.

Все открытки будут переданы в Православную службу милосердия для участия в итоговом онлайн-конкурсе и для отправки мобилизованным.

Прием работ осуществляется до 26 декабря. В январе 2023 года лучшие открытки будут представлены на онлайн-выставке. Также, состоится праздничный концерт, куда будут приглашены победители из каждого детского учреждения-участника.