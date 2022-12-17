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НовостиОбщество17 декабря 2022 10:02

МЧС Свердловской области выпустило экстренное предупреждение

На регион надвигаются снегопады
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Спасатели просят соблюдать меры безопасности во время непогоды

Спасатели просят соблюдать меры безопасности во время непогоды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области выпустило экстренное предупреждение. На регион надвигаются снегопады.

- По данным синоптиков 18 декабря местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица, - предупредили спасатели.

В ГУ МЧС России по Свердловской области просят свердловчан соблюдать меры безопасности. В том числе при непогоде рекомендуется не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Спасатели напоминают, что на улице при снегопаде необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях и оборванных проводов линий электропередач.

Водителям необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении автомобилем во время непогоды. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги.

О возникновении происшествий сообщайте по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».