Спасатели просят соблюдать меры безопасности во время непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области выпустило экстренное предупреждение. На регион надвигаются снегопады.

- По данным синоптиков 18 декабря местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица, - предупредили спасатели.

В ГУ МЧС России по Свердловской области просят свердловчан соблюдать меры безопасности. В том числе при непогоде рекомендуется не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Спасатели напоминают, что на улице при снегопаде необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях и оборванных проводов линий электропередач.

Водителям необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении автомобилем во время непогоды. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги.

О возникновении происшествий сообщайте по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».