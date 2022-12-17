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НовостиОбщество17 декабря 2022 7:41

Виктор Шептий попал под санкции Евросоюза

Девятый пакет санкций против России был опубликован 16 декабря
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий попал в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза

Член Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий попал в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сенатор Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий попал в санкционный список Евросоюза. Девятый пакет санкций против России был опубликован 16 декабря.

Также под санкции ЕС попали судья Конституционного суда России из Екатеринбурга Лариса Красавчикова и екатеринбургская компания «Новатор».

Напомним, ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Соединенных Штатов Америки. Имя главы региона появилось в новом списке, который был опубликован на сайте Минфина США.