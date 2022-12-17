В полиции рассказали о поисках 14-летней девочки, пропавшей в Верхней Пышме

Девушку ищут волонтеры и полицейские Фото: ЛизаАлерт

В полиции рассказали о поисках 14-летней девочки, пропавшей 16 декабря в Верхней Пышме. Вероника Митрохина не вернулась из школы.

- Сотрудниками МО МВД России «Верхнепышминский» проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на поиск 14-летней девочки, которая пропала накануне. Задействован весь личный состав, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Ранее девочка не пропадала. Поисками школьницы занимаются также волонтеры двух поисковых отрядов. Если вы знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке.