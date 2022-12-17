В Екатеринбурге кондуктор набросилась на пассажирку, заступившуюся за дедушку

Конфликт произошел после того, как у дедушки не прошла оплата по карте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге кондуктор автобуса №077 набросилась на пассажирку, заступившуюся за дедушку. Конфликт произошел после того, как у пенсионера не сработала карта.

- Водитель пошел к задней двери брать оплату у дедушки. У него не срабатывала карта, при этом он показал на телефоне, что деньги на счете есть, - рассказала E1.RU пассажирка автобуса. - Водитель и кондуктор очень агрессивные, они оскорбляли пассажира.

По словам девушки, на совершенно спокойного пенсионера набросились чуть не с кулаками. Тогда она вступилась за дедушку вместе с другими пассажирами, но кондуктор с водителем начали ругаться и с ними.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что сообщений в полицию по данному факту не поступало, отметив, что участники конфликта могут обратиться в ближайший территориальный ОВД.