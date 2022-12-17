На Урале завершили поиски 37-летней женщины

Виктория Лукина ушла из дома и не вернулась Фото: ЛизаАлерт

На Урале завершили поиски 37-летней Виктории Лукиной, пропавшей в поселке Зюзельский Полевского городского. Ее разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поиске, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Напомним, в четверг 15 декабря она вышла из дома и не вернулась. В ориентировке на поиск отмечалось, что Виктория дезориентирована и может находиться в другом городе.

Напомним, в Верхней Пышме разыскивают 14-летнюю девочку. Она не вернулась домой 16 декабря. Информации о ее возможном местонахождении нет. Поисками школьницы занимаются волонтеры двух поисковых отрядов и сотрудники полиции.