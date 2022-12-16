В Екатеринбургской гимназии прокуратура выявила нарушения

Помещение компьютерного класса не оборудовано должным образом Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» выявили нарушения. Они связаны с отсутствием в компьютерном классе необходимых для учебы коммуникаций. Сотрудники учреждения нарушили федеральный закон в сфере образования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В гимназию с апреля по сентябрь этого года поставили оборудование, многофункциональные устройства, ноутбуки, компьютерные мыши и специальные таблица. Всем этим учреждение обеспечили в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

- Однако помещение кабинета фактически не оборудовано для обучения несовершеннолетних, поскольку в кабинете отсутствует подключение к информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а тем самым отсутствует доступ к образовательным интернет-ресурсам, - прокомментировали в ведомстве.

Также отсутствует система, фильтрующая информацию в сети. Из-за чего школьники могли бы получать доступ к любым источникам, в том числе запрещенным. Поэтому прокуратура внесла представление руководителю гимназии.

На данный момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. В ведомстве взяли под свой контроль вопрос соблюдения прав учащихся.