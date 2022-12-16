Свердловская область оказалась в числе лидеров национального проекта «Производительность труда»

При поддержке губернатора Евгения Куйвашева стартует региональный проект «Производительность труда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минэкономразвития РФ выделило 18 регионов-лидеров национального проекта «Производительность труда». Свердловская область вошла в их число.

Главным критерием отбора стало широкое использование в субъекте меры поддержки нацпроекта и сколько предприятий достигли ежегодного целевого прироста в пять процентов. Помимо этого, оценивались эффективность региональных команд.

- Мы видим большой спрос, предприятия заинтересованы в создании современной производственной системы. Четыре тысячи компаний уже участвуют в нацпроекте, еще две тысячи ждут своей очереди. Закрепляют результат программы повышения квалификации топ-менеджеров и обычного персонала, дешевые кредиты на обновление оборудования и помощь в цифровизации производства, - рассказал заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

На данный момент в Свердловской области в проект вовлечены 179 предприятий. И по сей день охваты увеличиваются. Поэтому в 2023 году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева стартует региональный проект «Производительность труда». В бюджет области заложили 20 миллионов рублей для работы на предприятиях с выручкой до 400 миллионов рублей.