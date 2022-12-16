В Екатеринбурге произошло ДТП с участием восьми автомобилей

При столкновении восьми автомобилей люди не пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в аварию попали сразу восемь автомобилей. Как сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ДТП произошло на пересечении улиц Токарей-Крауля. Авария случилась вечером 16 декабря.

- Произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В аварии люди не пострадали. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

Ранее в Верхней Пышме произошла авария с участием школьного автобуса. Инцидент произошел днем 16 декабря на улице Уральских Рабочих.

По предварительным данным, «пятнадцатая» выехала на встречную полосу и столкнулась с транспортом. На момент аварии детей в автобусе не было, никто не пострадал. В ведомстве по факту ДТП проводится проверка