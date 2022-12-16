Кикбоксеры из Нижнего Тагила победили на Кубке России

Иван получил первое место в категории до 54 килограмм, а Кирилл занял второе место в весе до 75 килограмм. Фото: администрация Нижнего Тагила

Кикбоксеры из Нижнего Тагила одержали победу на Кубке России. С этим Ивана Булдакова, Кирилла Степанова и их тренера Максима Айсина поздравил мэр города Владислав Пинаев.

Два воспитанника из тагильской спортивной школы «Старт» вошли в сборную Российской Федерации по кикбоксингу на 2023 год. Это произошло после победы свердловчан на Кубке России в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт и поинтфайтинг. Иван получил первое место в категории до 54 килограмм, а Кирилл занял второе место в весе до 75 килограмм.

- Нижний Тагил звучит именами наших спортсменов на всей территории Российской Федерации, Европы и мира. Я всегда с огромным уважением отношусь к достижениям воспитанников тагильских спортшкол, так как сам мастер спорта по плаванию и знаю, как сложно достаются заветные победы, сколько труда нужно вложить, чтобы подняться на пьедестал почета, - отметил Владислав Пинаев.

Также мэр города пообещал отремонтировать школу, где занимаются победители. В ней занимаются юниоры, одерживающие победу на международных турнирах, Чемпионатах России и мира.