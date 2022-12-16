Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Кушве спасатели эвакуировали из задымленной многоэтажки 12 человек, в том числе одного ребенка. Пожар произошел днем 16 декабря в жилом доме на улице Луначарского. Возгорание началось с одной из квартир.

- На площади 15 квадратных метров сгорело домашнее имущество и внутренняя обшивка в квартире, расположенной на втором этаже муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 14:08 по местному времени огонь был локализован, а еще открытое горение было ликвидировано еще через 18 минут.