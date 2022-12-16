В Березовском рамщик пилорамы убил человека на рабочем месте

Мужчина совершил преступление на пилораме. Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Березовском рамщика пилорамы обвиняют в особо тяжком преступлении. На уроженца Ачитского района заведено два уголовных дела.

Мужчину 34 лет, работающего на пилораме и проживающего на ее территории, подозревают в совершении двух преступлений. В сентябре этого года он распивал алкогольные напитки на работе, в это время у него случился конфликт с мужчиной. Из-за ссоры свердловчанин несколько раз ударил оппонента руками, ногами, деревянным бруском и металлическим ломом. После случившегося нападающий украл у жертвы часы и мобильник. Пострадавший спустя некоторое время скончался от причиненных травм.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража), - прокомментировали в СУ СК России по Свердловской области.

По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение тяжкого преступления мужчина может получить наказание в виде 15 лет лишения свободы.