В декабре прошлого года компания распивала спиртные напитки в общежитии по улице Кривоусова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме четверо местных жителей до смерти забили двух своих приятелей. По уголовному делу проходят мужчины в возрасте от 24 до 52 лет. Во время следствия выяснилось, что 13 декабря прошлого года компания распивала спиртные напитки в общежитии по улице Кривоусова.

- Там же они жестоко избили руками и ногами одного из проживающих мужчин. От полученных травм потерпевший на следующий день скончался в одной из екатеринбургских больниц, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

В тот же день один из обвиняемых побил другого жильца, он умер в больнице в феврале этого года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, поводом для расправы стало, что первого пострадавшего заподозрили в краже, второй же попал под горячую руку.