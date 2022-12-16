Прокуратура обязала администрацию Ачита провести ремонт дороги

При изучении участка дороги были выявлены недостатки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свердловская прокуратура обязала администрацию Ачита провести ремонтные работы автомобильной дороги. Она находится по улице 40 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При изучении участка дороги были выявлены недостатки. При этом данный отрезок активно используется грузовым и легковым автотранспортом. Помимо этого, по улице курсирует школьный автобус.

- В связи с нарушениями законодательства в сфере безопасности дорожного движения прокуратура в порядке ст. 45 ГПК РФ направила в Нижнесергинский районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию городского поселения Атиг произвести работы по расширению асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52398-2005, - отметили в ведомстве.

В связи с этим, администрация Ачита должна обустроить две полосы движения, которые должны быть не меньше трех метров, и проезжую часть в шесть метров шириной. Для пешеходов необходимо создать тротуары на протяжении всей автомобильной дороги.

Нижнесергинский районный суд удовлетворил требования ведомства. Пока решение в законную силу не вошло. В дальнейшем сотрудники прокуратуры проконтролируют исполнение судебного акта.